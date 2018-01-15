ЕС намерен разработать механизм борьбы с выдуманными новостями

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС планирует разработать механизм выявления и пресечения распространения выдуманных новостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление еврокомиссара по цифровой экономике и обществу Марии Габриель.
Сегодня состоялось первое заседание группы из 40 экспертов по противодействию распространения вымышленных новостей.
"Выдуманные новости - это тенденция, которая расширяется с пугающей скоростью. Она ставит под угрозу репутацию СМИ и эффективность самих демократических институтов. Поэтому Еврокомиссия намерена разработать механизм выявления и пресечения вымышленных новостей. Эта задача обсуждалась сегодня на первой встрече рабочей группы по вымышленным новостям", - сказала Мария Габриель.-0-
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