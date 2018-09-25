ЕС намерен утвердить новый режим санкций за применение химоружия

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послы 28 стран Европейского союза на ближайшем заседании 26 сентября намерены утвердить новый механизм санкций за применение химического оружия, сообщает Reuters.

По данным агентства, идея создать такой механизм исходит от Франции. Предполагается, что это позволит Брюсселю быстрее вводить санкции в отношении конкретных лиц в любой точке мира, независимо от гражданства, замораживая их активы на территории стран ЕС, если таковые имеются, а также запрещая им въезд в страны союза.

Кроме того, новый режим санкций за применение химического оружия может быть дополнен механизмом наказания за нарушение прав человека. -0-