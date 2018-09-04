ЕС открыл в Грузии школу для граждан стран "Восточного партнерства"

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз открыл в Тбилиси (Грузия) первую Европейскую школу для граждан из шести стран "Восточного партнерства": Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

По словам представителя, первые 30 студентов уже приступили к обучению в школе.

Инновационная академическая программа рассчитана на учащихся в возрасте 16-17 лет, которые смогут пополнить свои знания о Европе и ЕС, занимаясь в многоязычном и мультикультурном коллективе. Молодым людям также будет предложена насыщенная внеклассная программа и возможность участвовать в конференциях высокого уровня по вопросам ЕС. По окончании курса студентам вручат международный диплом бакалавра по исследованиям ЕС.

"Восточное партнерство" - запущенная в 2009 году многосторонняя программа Евросоюза, нацеленная на развитие регионального сотрудничества с шестью вышеупомянутыми бывшими республиками СССР.-0-