ЕС отменит переход на сезонное время

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия рекомендует странам Евросоюза навсегда отказаться от перевода стрелок на зимнее и летнее время в 2019 году. Но каждая страна вправе решить этот вопрос самостоятельно. Об этом сообщается в плане отказа от сезонного времени, который 12 сентября представила Европейская комиссия, на сайте ЕК.

Еврокомиссия предлагает отменить сезонный перевод часов во всем Евросоюзе. Соседние страны должны принимать решение скоординировано. Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам ЕС время до апреля 2019 - до этой даты они должны определиться, зимним или летним временем будут пользоваться.

Последний обязательный переход на летнее время в Европейском Союзе пройдет 31 марта 2019 года. После этого страны, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз 27 октября 2019 года.

После этой даты в странах Евросоюза сезонный перевод часов будут отменен.

Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.-0-