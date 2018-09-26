ЕС планирует до ноября создать механизм расчетов с Ираном в обход санкций США

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС планирует до ноября создать механизм внешнеторговых расчетов с Ираном в обход санкций США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

На полях Генассамблеи прошла встреча глав МИД Ирана и пятерки посредников ООН (России, Германии, Великобритании, Франции и Китая). На встрече Федерика Могерини объявила, что начинается подготовительная работа по созданию странами ЕС легальной структуры для финансовых транзакций с Ираном для обеспечения международной торговли, в том числе нефтью. В перспективе к этому механизму смогут присоединиться и другие страны.

Евросоюз 7 августа активировал блокирующий регламент, который объявил недействительными экстерриториальные санкции США против Ирана на территории ЕС.-0-