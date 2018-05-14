ЕС придерживается действующей сделки по иранской ядерной программе - Косьянчич

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не обсуждает новое соглашение с Ираном, а сосредоточен на реализации действующей сделки по иранской ядерной программе. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает ТАСС.

"В настоящее время мы придерживаемся текущего соглашения, мы сфокусированы на реализации этой сделки", - сказала Майя Косьянчич, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Евросоюз заключение нового соглашения с Ираном на фоне выхода США из ядерной сделки.

Представитель внешнеполитической службы ЕС также заявила, что Евросоюз ведет переговоры с властями США по ситуации вокруг ядерной сделки по Ирану.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, согласно которому Иран ограничивал ядерные разработки в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в отношении Тегерана Евросоюзом и США. При этом Дональд Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Кроме того, он заявил, что любая страна, которая помогает Ирану получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны США.-0-