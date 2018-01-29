ЕС примет ответные меры, если торговые санкции США затронут экспорт сообщества

29 января, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Евросоюз примет ответные меры в отношении США, если ограничительные меры Вашингтона в сфере торговли затронут экспорт сообщества. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"ЕС готов отреагировать оперативно и соответствующе, если наш экспорт будет затронут любыми ограничительными мерами США по торговле", - сказал он журналистам.

По словам Маргаритиса Схинаса, для Евросоюза нет победителей и проигравших в сфере торговли. "Мы верим, что в торговле все должны быть победителями. И мы считаем, что торговля должна быть не только открытой и честной, но также основанной на законе", - подчеркнул представитель ЕК.

Ранее в интервью британскому телеканалу ITV президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз нечестно относится к США в вопросах торговли, что "может вылиться в нечто большее". По его словам, американской продукции очень сложно попасть на европейский рынок, в то время как страны - члены сообщества отправляют свой товар в США "с очень маленькими налогами".-0-