ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций против России - премьер Бельгии

30 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Европейский союз принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Об этом заявил сегодня премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, комментируя распространенный Минфином США "кремлевский список".

"Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций", - сказал премьер-министр Бельгии.

По его словам, между ЕС и Россией существует ряд разногласий, но необходимо открыть диалог между сторонами, чтобы построить стратегические и плодотворные отношения и иметь возможность "управлять разногласиями". "РФ и ЕС, мы заплатим высокую цену, если не будем гарантами стабильности", - подчеркнул Шарль Мишель.

Министерство финансов США опубликовало открытую версию "кремлевского списка", в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет $1 млрд и более. Всего в списке имена 210 человек. Данный список не является санкционным, подчеркивают в Минфине США, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.-0-