ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз официально продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС, распространенное сегодня в Брюсселе.

Отмечается, что Совет ЕС продлил ограничительные меры на следующие 6 месяцев - до 15 сентября 2018 года. Меры состоят из замораживания активов и запрета на поездки в отношении 150 человек и 38 компаний России.

Соответствующие нормативные акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 марта.

Политическое решение о продлении нынешнего пакета санкций, срок действия которого истекает 15 марта 2018 года, было принято послами 28 стран - членов ЕС еще 21 февраля.-0-