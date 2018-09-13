ЕС продлил на полгода санкции против физлиц и организаций России

13 сентября, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России, срок действия которых истекал 15 сентября. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Совета ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении Совета.

Отмечается, что санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 организаций. "Нормативные акты были приняты Советом ЕС путем письменной процедуры. Они будут доступны в Официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года", - указывается в документе.

Постоянные представители 28 стран Евросоюза еще 5 сентября согласовали решение о продлении на полгода индивидуальных антироссийских санкций.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.-0-