ЕС продлил санкции против правительства Сирии на год

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз продлил на один год санкции в отношении сирийских властей. Соответствующее заявление было опубликовано Советом Европейского союза, заседание которого проходит в Брюсселе, сообщает ТАСС.
Согласно решению Совета ограничительные меры в отношении действующего правительства Сирии продляются до 1 июня 2019 года.
Кроме того, Евросоюз объявил о намерении ввести дополнительные целенаправленные и обратимые ограничительные меры в отношении Венесуэлы.-0-
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