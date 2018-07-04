ЕС проведет в Вене встречу Ирана и посредников ООН на уровне глав МИД

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз проведет 6 июля в Вене встречу Ирана и пяти государств - посредников ООН по ядерной программе Ирана на уровне глав МИД. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Министерская встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану пройдет в Вене 6 июля. Встреча пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в ней примут участие Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и Иран", - говорится в документе.

Отмечается, что США на встречу в Вене не приглашены.

Ранее, 8 мая 2018 года, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. При этом американский лидер заметил, что его администрация готова работать с Тегераном над урегулированием сложившегося кризиса, в том числе путем заключения новой сделки.

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что США окажут на Иран беспрецедентное давление, в том числе он пообещал ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской ядерной программе, касающихся как ядерной сферы, так и геополитики.-0-