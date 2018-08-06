ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Мину Андрееву.

"Завтра утром (7 августа) вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", - заявила Мина Андреева.

По словам официального представителя, как только блокирующий статус вступит в силу, он позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. Он также объявляет недействительными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций. Блокирующий статус также запрещает европейским структурам выполнять эти санкции, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии. Такие разрешения на выполнение санкций могут быть выданы в исключительном порядке, если невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом.

Кроме того, в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Великобритании и Германии говорится, что ЕС глубоко сожалеет из-за восстановления санкций США против Ирана после решения Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Министры подчеркнули, что СВПД работает и выполняет свои задачи, обеспечивая мирный характер иранской ядерной программы. Он также является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения, имеющим решающее значение для безопасности Европы, региона и всего мира. Министры выразили надежду, что Иран продолжит в полном объеме выполнять все свои ядерные обязательства по СВПД.

Власти США 6 августа восстанавливают первую часть санкций в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Ограничения будут наложены на автомобильный сектор, торговлю золотом и другими ключевыми металлами.-0-