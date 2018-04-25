ЕС выделит Турции на беженцев дополнительно 3 млрд евро на ближайшие два года - Могерини

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС направит Турции дополнительно 3 млрд евро для оказания помощи сирийским беженцам в ближайшие два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Мы выделим для Турции дополнительно 3 млрд евро на ближайшие два года", - сказала Федерика Могерини во время выступления на второй донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

Новый транш в фонд ЕС для беженцев в Турции Еврокомиссия предложила выделить в начале марта нынешнего года. Первые 3 млрд евро на помощь для беженцев были выделены ЕС в 2016-2017 годах.

24 апреля в Брюсселе начала работу двухдневная донорская конференция по Сирии. Представители свыше 85 стран и организаций по приглашению ЕС и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в регионе и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране.-0-