ЕС выделит Украине 1 млрд евро финансовой помощи

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз выделит Украине финансовую помощь в размере 1 млрд евро. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Киеве, сообщает УКРИНФОРМ.

Как отметила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, кредитное соглашение является чрезвычайно важным шагом для поддержания макроэкономической стабильности.

Согласно договоренности, финансовая помощь поступит в виде двух траншей по 500 млн евро каждый. Ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью текущего года после завершения сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов, а также выполнения Украиной условий предоставления транша. Второй транш должен поступить весной 2019 года.

В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2017 годах сторонами было реализовано три программы макрофинансовой (кредитной) помощи Евросоюза. За это время Украина получила 2,81 млрд евро. Среди условий предоставления траншей - борьба с коррупцией, эффективное управление государственными финансами, приватизация и реформа управления государственными предприятиями, корпоративное управление в государственных банках и банковский надзор, реформа энергетического сектора, системы здравоохранения и социальной защиты.-0-