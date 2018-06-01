ЕС запускает в ВТО процедуру в отношении Китая по интеллектуальной собственности

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз объявил о своем решении запустить процедуру в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), направленную против Китая. Данная процедура касается вопросов интеллектуальной собственности, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.

Еврокомиссар отметила, что причиной подобных мер стало китайское законодательство, подрывающее права европейских компаний на интеллектуальную собственность. По словам Сесилии Мальмстрем, европейским компаниям, которые начинают работать в КНР, приходится передавать местным предприятиям права собственности или права на пользование технологиями. При этом европейцы лишены возможности вести переговоры по данному вопросу на основе открытых рыночных отношений.

Еврокомиссар подчеркнула, что такая практика противоречит базовым правилам ВТО и является дискриминационной по отношению к иностранному бизнесу. "Если игроки на мировой арене не будут придерживаться правил, система рухнет", - констатировала она.

Если инициированные Евросоюзом консультации не будут способствовать достижению приемлемых условий в течение 60 дней, ЕС будет вправе запросить создание комиссии ВТО, которая вынесет решение по данному вопросу.-0-