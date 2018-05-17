ЕС запустит 18 мая "закон о блокировании" для защиты компаний от санкций США

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС запустит с 18 мая "закон о блокировании" от 1996 года, чтобы защитить европейские компании от санкций США, связанных с иранской ядерной программой. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы.

"Долг ЕС - защищать бизнес ЕС, поэтому мы инициируем процесс для действия закона о блокировании от 1996 года, который нейтрализует экстерриториальные эффекты американских санкций в ЕС. Мы сделаем это первым делом завтра утром", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Дональд Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. -0-