ЕС завершил программу макрофинансовой помощи Греции

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилась программа международной макрофинансовой помощи Греции, которую Евросоюз обеспечивал стране с 2010 года. О том, что третья, заключительная, кредитная программа была успешно реализована, официально объявил Европейский стабилизационный механизм (ESM), сообщает российское информагентство ТАСС.

Ожидается, что Греция продолжит экономические реформы для дальнейшего оздоровления финансовой системы. При этом Еврокомиссия будет следить за выполнением утвержденных Брюсселем условий, необходимых для возвращения Греции на рынок заемного капитала.

Программа макрофинансовой помощи Греции стартовала в 2010 году. За восемь лет стране было выделено около 250 млрд евро, которые теперь она должна вернуть кредиторам в добавок к основной сумме своего внешнего долга.

Всего было утверждено три трехлетних плана кредитной поддержки Греции в обмен на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые. Третья кредитная программа объемом свыше 80 млрд евро была установлена в 2015 году. При этом правительство Греции обязалось принять дополнительные меры по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Европейский стабилизационный механизм выделил Греции в рамках третьей программы 61,9 млрд евро, еще 24,1 млрд евро из доступной суммы стране не понадобились.-0-