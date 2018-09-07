Еще одно землетрясение произошло в Японии

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одно землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Очаг землетрясения магнитудой 4,8 залегал на глубине 40 км, эпицентр находился в 21 км к востоку от города Титосе.
Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на острове Хоккайдо в ночь на 6 сентября. По уточненным данным, погибли 16 человек, 26 числятся пропавшими без вести.-0-
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