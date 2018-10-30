Эстонский паром потерял управление около берегов Швеции

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстонский паром Tallink Regal Star потерял управление у берегов Швеции, сообщила судоходная компания Tallink.

Причиной неполадок на пароме стало высокое содержание воды в топливе корабля, что привело к остановке двигателей и отключению электроэнергии. Через некоторое время экипажу удалось завести двигатели судна, после чего оно смогло дойти до порта Капелльшер.

Паром Regal Star был построен в 1993 году в Санкт-Петербурге и доработан в 2000 году в Наполи. Длина судна составляет 146,2 м, оно в основном используется для перевозки грузов. Его портом приписки является Таллин. На судне находились 11 пассажиров и 27 членов экипажа.

Все рейсы Regal Star отменены до 2 ноября.-0-