Это самая ужасная картина. Анжелина Джоли побывала на руинах иракского Мосула

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол доброй воли УВКБ ООН Анжелина Джоли в преддверии Международного дня беженцев посетила западный Мосул в Ираке, сообщает Радио ООН.

Год назад город освободили от террористов "Исламского государства", однако он до сих пор лежит в руинах.

"Это самая ужасная картина из тех, что мне довелось видеть за все годы сотрудничества с УВКБ. Эти люди потеряли все. Травма, которую они пережили, их потери ни с чем не сравнимы. Они брошены на произвол судьбы и восстанавливают свою жизнь собственными руками. Они разгребают завалы голыми руками. Под обломками зданий еще лежат останки погибших, поэтому здесь стоит запах мертвых тел. Родные и близкие не могут их извлечь и похоронить, повсюду неразорвавшиеся боеприпасы. И, несмотря ни на что, они счастливы. В прошлом году во время Рамадана они находились под оккупацией, а сейчас у них нет ничего, чтобы отметить праздники, но они свободны!" - заявила потрясенная актриса.

Анжелина Джоли побывала в лагере беженцев Домиз в Ираке и убедилась в том, что подавляющее большинство обитателей этого места - сирийские женщины и дети. Она познакомилась с двумя женщинами, мужья которых умерли в лагере, потому что не получили необходимой медицинской помощи. "У них на руках остались дети пяти и семи лет, которые тоже опасно больны", - сказала Джоли.

Это лишь один пример того, как нехватка помощи сказывается на жизни конкретных людей. Анжелина Джоли напомнила, что в 2017 году на помощь сирийцам в ООН получили лишь половину необходимых средств, а в этом году - 17%. По ее словам, это имеет катастрофические последствия: это означает, что семьи не получают даже минимальной помощи, в том числе медицинской, растет угроза сексуального насилия, дети не ходят в школу и люди не имеют возможности встать на ноги и приносить пользу обществу.

"Они живут в подвешенном состоянии и еще неизвестно, сколько продлится эта неопределенность, - заявила актриса. - Они не могут вернуться домой, они не могут начать новую жизнь, и с каждым годом у них все меньше средств". И в таком положении люди находятся не только в Ираке и Сирии, но и всюду, где есть беженцы.

"Единственный выход - прекратить конфликты, которые вынуждают людей бросать свои дома", - заявила Анджелина Джоли. Она добавила, что правительства обязаны выполнить свои обязательства по отношению к беженцам. При этом, по словам актрисы, в отсутствие политических решений изменить ситуацию только с помощью гуманитарной помощи просто невозможно.-0-