Евгений Леонов-Гладышев был экстренно госпитализирован

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Евгений Леонов-Гладышев был госпитализирован накануне вечером и в тяжелом состоянии доставлен в отделение нейрохирургии Елизаветинской больницы, сообщает "Вечерняя Москва".
Сообщается, что актера доставили в больницу из его дома в Санкт-Петербурге с эпидуральным кровоизлиянием. Сейчас он в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
Евгений Леонов- Гладышев сыграл более 70 ролей в кино и на театральной сцене. Зрителям он наиболее известен по ролям в сериалах "Место встречи изменить нельзя", "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".-0-
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