Еврогруппа утвердила завершение последней программы помощи Греции

22 июня, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Еврогруппа утвердила завершение третьей и последней программы макрофинансовой помощи Греции. Об этом заявил председатель Еврогруппы Марио Сентено сегодня на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов зоны евро в Люксембурге, которая транслировалась пресс-службой Совета ЕС.

"Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, дополнительных программ не будет, - подчеркнул он. - Мы приняли пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро), выданных в рамках трех программ макрофинансовой помощи, а также предоставив Греции льготный период на 10 лет по выплате процентов по этим кредитам". По словам Сентено, Еврогруппа также согласовала выделение последнего транша помощи в 15 млрд евро.

Как пояснил председатель Европейского стабилизационного механизма (ESM, создан на базе EFSF) Клаус Реглинг, финансовые льготы для Афин коснутся макрофинансовых кредитов на общую сумму 96,6 млрд евро.

Что касается последнего транша помощи в 15 млрд евро, ESM готов приступить к его перечислению, как только страны зоны евро утвердят это решение на национальном уровне. По его словам, из этих средств 5,5 млрд евро пойдет на обслуживание долга Греции, а 9,5 млрд евро обеспечат резерв ликвидности для Афин на период до конца 2020 года.-0-