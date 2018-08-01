Еврокомиссия экстренно выделит Испании 20 млн евро на решение проблемы мигрантов

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия готова предоставить Испании экстренную финансовую помощь в размере свыше 20 млн евро для решения проблемы мигрантов, прибывших из Марокко. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом обещал Испании всестороннюю помощь в урегулировании ситуации на западном миграционном маршруте.

Пакет помощи по линии Европейского фонда по вопросам миграции и убежища направлен в Испанию в связи с тем, что в настоящий момент в стране заблокированы свыше 20 тыс. мигрантов из Марокко. В ближайшее время предстоит решить, имеют ли они право на убежище в странах Евросоюза.-0-