Еврокомиссия экстренно выделит Испании 20 млн евро на решение проблемы мигрантов

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия готова предоставить Испании экстренную финансовую помощь в размере свыше 20 млн евро для решения проблемы мигрантов, прибывших из Марокко. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом обещал Испании всестороннюю помощь в урегулировании ситуации на западном миграционном маршруте.
Пакет помощи по линии Европейского фонда по вопросам миграции и убежища направлен в Испанию в связи с тем, что в настоящий момент в стране заблокированы свыше 20 тыс. мигрантов из Марокко. В ближайшее время предстоит решить, имеют ли они право на убежище в странах Евросоюза.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9892 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1796 BYN
|3.16 BYN
|3.178 BYN