Еврокомиссия изменила правила приема пилотов после катастрофы Germanwings

Европейская комиссия после авиакатастрофы с Germanwings одобрила новые правила, впервые требуя от авиакомпаний проводить психологическую оценку пилотов перед приемом их на работу.

В соответствии с новыми правилами, у всех пилотов будет доступ к программе поддержки в случае проблем с психическим здоровьем. Европейские авиакомпании будут обязаны проводить психологическую оценку пилотов до приема на работу.

Для европейских авиалиний и иностранных авиакомпаний, которые будут летать в Евросоюз, дополнительно вводятся обязательные тесты на алкоголь, а бортпроводников будут тестировать на наличие психоактивных веществ.

В ходе расследования авиакатастрофы с самолетом авиалиний Germanwings следователи пришли к выводу, что пилот Андреас Любица намеренно закрылся в кабине и направил самолет А320 в сторону французской горы во время рейса из Барселоны в Дюссельдорф 24 марта 2015 года. В результате погибли все 150 человек, находившиеся на борту.

Следователи установили, что пилот страдал психическим расстройством, но скрывал болезнь от работодателя.