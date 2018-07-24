Еврокомиссия представила план по созданию миграционных центров на территории ЕС

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Еврокомиссия (ЕК) представила общие положения по созданию контрольных центров для определения статуса мигрантов на территории ЕС, а также предварительные шаги по организации приема тех, кого спасут в водах Средиземного моря, сообщает ТАСС.
Планируется, что контрольные центры должны будут стать для мигрантов первой точкой прибытия на территорию ЕС независимо от того, в каком порту спасательные суда их высадят. При этом центры будут находиться в ведении государств, на территории которых они расположены. Работать они будут в тесном контакте с командами береговой охраны, специалистами в сфере безопасности и репатриации, а также экспертами по миграции.
Все эксплуатационные расходы будут покрываться за счет общеевропейского бюджета, а за каждого принятого в центр мигранта страна будет получать по 6 тыс. евро.
Для проверки концепции контрольных центров в ближайшее время может быть запущена их пилотная фаза. ЕК также обеспечит центральный пункт для координации действий между странами-членами, принимающими участие в усилиях по солидарному распределению.-0-
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