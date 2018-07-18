Еврокомиссия представила защитные меры в связи с введением США пошлин на металлы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз представил временные защитные меры в связи с введением США пошлин на металлы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление Еврокомиссии.

Данные меры коснутся импорта отдельных видов металлопродукции. Таким образом ЕС рассчитывает решить проблему утечки стали из других стран на европейский рынок из-за недавно введенных тарифов США.

В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что традиционный импорт металлопродукции не пострадает. Временные меры будут действовать в отношении 23 групп товаров из стали и будут приняты в виде тарифных квот. По каждой из 23 категорий пошлины в размере 25% будут взиматься только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.

Новые правила будут применяться ко всем государствам, за исключением некоторых развивающихся стран с ограниченным экспортом в ЕС. "Учитывая тесные экономические связи между ЕС и странами Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), они также были освобождены от этих мер. Эти исключения совместимы как с двусторонними, так и с многосторонними обязательствами ЕС в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что защитные меры вступят в силу 19 июля.

Правительство Соединенных Штатов с 1 июня ввело пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ Евросоюз инициировал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в размере 25% на некоторые виды американской металлургической, сельскохозяйственной и машиностроительной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет 2,8 млрд евро в год.-0-