Еврокомиссия запустила онлайн-опросник о сезонном переводе времени

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполняя постановление Европарламента, Еврокомиссия запустила с 5 июля онлайн-опросник, где жители стран ЕС могут до 16 августа проголосовать за то, хотят ли они сохранить сезонный перевод времени и какое время они предпочитают - летнее или зимнее, пишет Deutsche Welle.

После обработки результатов голосования будет принято окончательное решение, на какое именно время раз и навсегда перейдут жители ЕС.

"Этот опрос является частью оценки директивы летнего времени ЕС, которую комиссия начала, чтобы оценить, следует ли изменять правила. Он проводится вслед за голосованием Европейского парламента по резолюции о летнем времени в феврале 2018 года, а также в связи с просьбами граждан и некоторых государств - членов ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Больше всего за отказ от перехода на летнее время выступают Литва, Финляндия и Польша. Проведенный в марте в Германии опрос показал, что 73% респондентов поддерживают отказ от перехода на летнее время.

В ЕС переход на летнее время установлен директивой Европарламента и Евросовета.-0-