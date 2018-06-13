Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд евро

13 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Европейский парламент поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге.

Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро в конце мая. "Один миллиард евро займа должен обеспечить финансовые потребности Украины на период в 2,5 года. Кредиты будут способствовать экономической стабилизации и реализации программы структурных реформ, дополняя ресурсы, выделенные МВФ и другими донорами", - заявили ранее в Совете ЕС.-0-