Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд евро

13 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Европейский парламент поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге.
Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро в конце мая. "Один миллиард евро займа должен обеспечить финансовые потребности Украины на период в 2,5 года. Кредиты будут способствовать экономической стабилизации и реализации программы структурных реформ, дополняя ресурсы, выделенные МВФ и другими донорами", - заявили ранее в Совете ЕС.-0-
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