5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент отклонил проект реформы в сфере авторского права, который вызвал заметный резонанс в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято по итогам голосования, в котором приняли участие 627 депутатов Европарламента. Против утверждения проекта высказалось абсолютное большинство - 318 человек. 278 парламентариев высказались за принятие документа, а 31 воздержался.

Реформа, которую отклонил Европарламент, предусматривала введение жестких ограничений для интернет-ресурсов. Сторонники реформы отмечают, что необходимо обновить законодательство об авторском праве - оно должно идти в ногу с техническим прогрессом. Нововведения позволили бы авторам фотографий, музыки и информационных статей получать отчисления за использование их контента. Согласно проекту Директивы об авторском праве, сайты обязаны установить автоматический фильтр всего пользовательского контента, который они размещают. Подобные меры направлены на выявление материалов, нарушающих законы об авторском праве. Цель реформы - отобрать часть доходов от размещения новостей у Facebook или Google, которые сами не производят контент, и передать их прессе. Законопроектом предусмотрено, что все службы, собирающие чужие новости, должны платить за использование информации.

Не исключено, что к обсуждению реформы Европарламент вернется во время сентябрьской сессии.-0-