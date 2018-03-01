Европарламент поддержал санкционную процедуру Еврокомиссии против Польши

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент (ЕП) поддержал сегодня решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушения европейских принципов в национальной судебной реформе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за санкционную процедуру проголосовало большинство депутатов на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

Эта процедура может привести к временному лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС, что произойдет впервые в истории ЕС. Санкции против Польши будут запущены, если за них выскажется квалифицированное большинство стран сообщества.

В декабре 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал законопроекты о Национальном судебном совете и Верховном суде, несмотря на обещание Европейской комиссии в случае их принятия ввести против Варшавы санкции. Оба закона ранее были приняты сеймом и утверждены сенатом Польши.-0-