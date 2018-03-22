Европарламент пригласил Цукерберга на слушания по утечке личных данных из Facebook

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент выслал Марку Цукербергу по почте приглашение на слушания, чтобы тот дал объяснения по утечке личных данных из Facebook, сообщают информагентства.

Как прокомментировал глава ЕП Антонио Таяни, Брюссель ждет объяснений, какие меры были предприняты, чтобы личные данные пользователей соцсети не использовались в ненадлежащих целях.

"Мы являемся крупнейшим рынком, и мы являемся регулятором. Он должен объяснить перед Европарламентом в Брюсселе, какие меры были предприняты. В ходе выборов в США, в ходе референдума по Brexit данные Facebook использовались, чтобы оказать влияние на позицию граждан", - сказал он.

Ранее сообщалось, что британская фирма Cambridge Analytica использовала личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Такой анализ облегчал рассылку политической рекламы с целью потенциального влияния на голоса получателей.

Цукерберг в интервью телеканалу CNN уже заявлял, что в Facebook примут меры, чтобы не допускать подобных утечек информации и разработчики программного обеспечения имели меньше доступа к данным пользователей соцсети.-0-