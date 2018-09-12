Европарламент проголосовал за штрафную процедуру против Венгрии

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский парламент сегодня одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии, сообщает Deutsche Welle.

На голосовании в Страсбурге за санкции против Будапешта высказалось необходимое большинство в две трети от общего числа депутатов.

ЕС обвиняет Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, притеснении неправительственных организаций, а также в отказе следовать европейской политике в области миграции.

Теперь Совету ЕС предстоит окончательно решить, будет ли против Венгрии действительно запущена штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе. Эта статья позволяет, кроме прочего, лишить Венгрию голоса в Совете ЕС. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснение своих действий. Ранее такая же процедура была предпринята в отношении Польши, инициатором выступила Европейская комиссия.

Накануне в Европарламенте был заслушан доклад по ситуации в Венгрии, прошло обсуждение вопроса о соблюдении правительством венгерского премьер-министра Виктора Орбана европейских ценностей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 11 сентября перед делегатами Европарламента в Страсбурге, раскритиковал Европарламент. Премьер заявил, что негативная оценка действий Будапешта, содержащаяся в докладе комитета ЕП по гражданским свободам, задевает честь его страны. Виктор Орбан указал, что Европа хочет обвинить защитников собственных границ. "Венгрия будет и дальше защищать свои границы, останавливать нелегальных мигрантов и защищать свои права, при необходимости также и от вас", - подчеркнул Виктор Орбан.-0-