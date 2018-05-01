Европол впервые возглавила женщина

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительным директором Европейского полицейского агентства с 1 мая будет Катрин де Боль. Она стала первой женщиной в истории, которая возглавила Европол, сообщают информагентства.
Катрин де Боль по образованию юрист, ей 48 лет. До назначения на пост исполнительного директора Европола она возглавляла полицию Бельгии и тоже была первой женщиной на этом посту.
На новой должности Катрин де Боль намерена повысить доверие к Европейскому полицейскому агентству, а также повысить его результативность.
Полномочия главы Европола предоставляются на четыре года. Кандидатура Катрин де Боль была утверждена на этот пост 8 марта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.4 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2 BYN
|1.98 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.15 BYN
|3.25 BYN