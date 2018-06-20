Евросоюз может создать центры приема и фильтрации беженцев за пределами ЕС

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе обсуждают возможность создания центров по приему мигрантов за пределами ЕС. Предполагается возведение подобных центров в Северной Африке, где мигранты смогут получить статус беженца, не отправляясь в опасное плавание по Средиземному морю. Об этом сообщает Euronews.

Данные меры описаны в проекте заявления, которое планируется принять на следующей неделе на саммите ЕС. "Такие платформы должны обеспечить быструю обработку, чтобы отделить экономических мигрантов от тех, которые нуждаются в международной защите, и чтобы уменьшить стимул совершать опасные поездки", - передает Reuters слова из проекта совместного заявления лидеров ЕС.

Однако еврокомиссар по делам миграции Димитрис Аврамопулос заявил: "Мы пока не отвергли ни одно из предложений, но никаких решений не принято".

В правительстве Германии тем временем продолжается спор относительно политики предоставления убежища. Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза Хорст Зеехофер согласился дать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель время для поиска общеевропейского решения в миграционном споре.

Регулярный саммит ЕС запланирован на 28-29 июня.-0-