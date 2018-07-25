Евросоюз объявил траур в связи с жертвами лесных пожаров в Греции

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз объявил траур в связи с гибелью десятков людей в Греции из-за лесных пожаров. Как сообщает ТАСС, перед резиденциями европейских институтов в Евроквартале приспущены флаги.

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили: "В течение дня 25 июля все рабочие заседания в Еврокомиссии будут начинаться с минуты молчания в связи с жертвами лесных пожаров в Греции". Аналогичное решение принял Европарламент.

Согласно последним данным, число погибших из-за лесных пожаров в Греции достигло 74 человек, еще 187 человек (в том числе 23 ребенка) пострадали.

В Греции с начала июля установилась крайне жаркая погода. В последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Также крупные лесные пожары зафиксированы в других районах Греции - три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит.-0-