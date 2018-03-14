Евросоюз повысит на 20 евро визовый сбор для граждан третьих стран

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС намерен увеличить на 20 евро консульский сбор на получение шенгенской визы для граждан третьих стран. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса.

Еврокомиссар отметил, что после нововведения стоимость шенгенской визы будет все же меньше, чем американской или китайской.

Ожидается, что подобное решение позволит, в частности, сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в различных странах.

По официальным данным, ежегодно миллионы шенгенских виз выдаются гражданам третьих стран.-0-