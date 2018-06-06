Евросоюз с июля вводит пошлины на товары из США

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия объявила о введении пошлин на импортные товары из США, сообщает ТАСС.

Совет еврокомиссаров одобрил решение ввести дополнительные пошлины на полный перечень товаров из США, предварительно уведомив об этом ВТО. Ожидается, что до конца июня удастся завершить все необходимые процедуры в координации с государствами-членами, чтобы новые пошлины начали применяться в июле.

В своем заявлении Еврокомиссия подчеркнула, что ее меры полностью соответствуют правилам ВТО и позволят восстановить ущерб от пошлин ЕС на сумму 64 млрд евро.

1 июня ЕС оспорил решение США в ВТО. Брюссель ранее сформировал обширный список категорий американских товаров, на которые могут быть поэтапно наложены пошлины от 10% до 50%. Еврокомиссия подчеркивала, что оставляет за собой право на асимметричные меры, то есть за пределами металлургической продукции, в отношении которой вводятся пошлины США. В этот список, в частности, попали такие символичные для США товары, как джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон.

Ранее американское правительство объявило о введении таможенных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.-0-