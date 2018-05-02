Ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек

2 мая, Женева /БЕЛТА - ТАСС/. Ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха, умирают 7 млн человек. Эти данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Девять из десяти человек дышат воздухом, содержащим повышенные уровни загрязнителей, и, согласно последним оценкам, 7 млн человек умирают ежегодно вследствие загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений", - отмечает организация.

Более 90% таких смертей приходятся на страны с низкими или средними доходами на душу населения, в основном в Азии и Африке. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в этой связи заявил: "Загрязнение воздуха - угроза для всех нас, но наиболее бедное и маргинализированное население страдает первым".

Согласно данным ВОЗ, более 40% людей в мире, или около 3 млрд человек не имеют доступа к "чистым технологиям приготовления пищи дома". При этом загрязнение воздуха рассматривается экспертами как крайне серьезный фактор риска.

"Государства должны сотрудничать, чтобы найти решения в сфере долгосрочного развития транспорта, более эффективного производства и возобновляемого использования энергии, а также удаления отходов", - считают в ВОЗ.-0-