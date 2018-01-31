Фестиваль разноцветных фонарей откроется в Китае 5 февраля

31 января, Саньмэнься /БЕЛТА - Синьхуа/. Фестиваль разноцветных фонарей откроется 5 февраля в подземных двориках района Шаньчжоу городского округа Саньмэнься (провинция Хэнань, Центральный Китай) в честь наступающего Китайского Нового года.
Подземные жилища в Шаньчжоу находятся в горных районах западной части провинции Хэнань. В 2011 году они были включены в список национального культурного наследия Китая.-0-
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