Fiat Chrysler отзывает 162 тыс. автомобилей из-за неисправности двигателя

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles объявил о начале кампании по отзыву 162 000 машин Chrysler Pacifica. Как выяснилось, у минивэна обнаружены проблемы с силовой установкой.
Пока известно, что неполадки выявлены только у модели "Пасифика" с бензиновыми двигателями. У гибридных версий все в порядке. Обнаруженный дефект может привести к тому, что мотор заглохнет прямо во время движения.
Сообщается также, что ремонт требуется автомобилям, выпущенным в 2017 году. Поэтому 154 тыс. машин отзовут в США, а остальные 8 тыс. - по всему миру.
Все расходы по ремонту берет на себя компания.
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