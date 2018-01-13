Fiat Chrysler отзывает 162 тыс. автомобилей из-за неисправности двигателя

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles объявил о начале кампании по отзыву 162 000 машин Chrysler Pacifica. Как выяснилось, у минивэна обнаружены проблемы с силовой установкой.

Пока известно, что неполадки выявлены только у модели "Пасифика" с бензиновыми двигателями. У гибридных версий все в порядке. Обнаруженный дефект может привести к тому, что мотор заглохнет прямо во время движения.

Сообщается также, что ремонт требуется автомобилям, выпущенным в 2017 году. Поэтому 154 тыс. машин отзовут в США, а остальные 8 тыс. - по всему миру.

Все расходы по ремонту берет на себя компания.