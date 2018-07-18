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Финалистка конкурса красоты найдена мертвой после продажи автомобиля

В мире 18.07.2018 | 00:47
Финалистка конкурса красоты Missis World Russia Ксения Мецгер
Финалистка конкурса красоты Missis World Russia Ксения Мецгер

Финалистка конкурса красоты Missis World Russia Ксения Мецгер была найдена мертвой после того, как пропала 16 июля в Челябинске.

Два года назад Ксения переехала жить в Соединенные Штаты, но теперь приехала навестить родителей, которые живут в Магнитогорске.

29-летняя модель пропала после того, как отправилась продавать автомобиль Skoda Octavia. 17 июля в лесу обнаружили ее тело. Подозреваемый в убийстве Ксении задержан. В преступлении подозревается 24-летний владелец автосервиса, купивший автомобиль погибшей. По предварительной информации, девушка погибла от удара по голове, после чего ее тело вывезли в лес.

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Теги
знаменитость, Россия, смерть
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