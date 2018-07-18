Финалистка конкурса красоты найдена мертвой после продажи автомобиля

Финалистка конкурса красоты Missis World Russia Ксения Мецгер была найдена мертвой после того, как пропала 16 июля в Челябинске.
Два года назад Ксения переехала жить в Соединенные Штаты, но теперь приехала навестить родителей, которые живут в Магнитогорске.
29-летняя модель пропала после того, как отправилась продавать автомобиль Skoda Octavia. 17 июля в лесу обнаружили ее тело. Подозреваемый в убийстве Ксении задержан. В преступлении подозревается 24-летний владелец автосервиса, купивший автомобиль погибшей. По предварительной информации, девушка погибла от удара по голове, после чего ее тело вывезли в лес.
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