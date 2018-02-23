Финляндия планирует выдавать стартап-визы

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия включается в борьбу за иностранные IT-таланты. С начала апреля 2018 года страна планирует предоставлять специальный вид на жительство потенциальным предпринимателям, если у них достаточно хорошая стартап-идея. Об этом пишет yle.fi.

Перспективность стартап-компании будет оценивать организация Business Finland.

"Надеюсь, что у нас будет 50-100 групп иностранцев, чтобы разработать модель действующей организации", - заявил Юкка Хяюрюнен из Business Finland.

Юкка Хяюрюнен отметил, что Финляндия может получить большую пользу из инноваций, предложенных иностранными предпринимателями. "У нас существует дефицит иммигрантов для создания успешных инновационных компаний. Они обладают навыками, которых невозможно получить в Финляндии. Это люди из Африки, Индии, Дальнего Востока или Южной Америки, где рынки очень большие", - указывает Хяюрюнен.

Организация Business Finland была создана в начале 2018 года в результате слияния Tekes и Finpro.

Ранее, с весны 2017 года, Литва начала выдавать стартап-визы. Новая программа выдачи виз позволит предпринимателям, проживающим за пределами ЕС, получить разрешение на проживание и работу в Литве. Похожие инициативы также запустили в Эстонии и Латвии.-0-