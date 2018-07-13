Финляндия вводит временный контроль на границах с ЕС из-за встречи Путина и Трампа

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия вводит временный контроль на границах со странами ЕС в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.

По предложению МВД, контроль вводится 13 июля в 12.00 по местному времени (совпадает с минским) и продолжится до 12.00 17 июля.

Отмечается, что мера вводится для предотвращения прибытия в страну людей, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку в связи с визитом президентов РФ и США.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.-0-