ФК "Лестер" намерен перенести следующий матч из-за крушения вертолета владельца клуба

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Лестер" планирует перенести матч Кубка английской лиги с клубом "Саутгемптон" из-за крушения вертолета владельца "Лестера", сообщает ТАСС.

Матч с участием "Лестера" и "Саутгемптона" был запланирован на 30 октября.

Вечером 27 октября вертолет с владельцем "Лестера" Вичаем Сриваддханапрабхой потерпел крушение на парковке возле домашнего стадиона команды после матча чемпионата Англии с клубом "Вест Хэм". В вертолете также находились двое пилотов и дочь миллиардера. Личность пятого пассажира устанавливается. В ближайшее время клуб опубликует официальное заявление.

Helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium. No news yet as to who was on board. pic.twitter.com/lHjX6NqUUb