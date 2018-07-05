Флакон с ядом украли из музея медицины в Нидерландах

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники украли смертельный яд из музея науки и медицины в городе Лейден недалеко от Амстердама, сообщают местные СМИ.
Яд представлял собой кубик черного цвета объемом чуть менее сахарного кубика. Он находился в стеклянном флаконе с красной крышкой и надписью "Кураре" и хранился в сейфе.
О пропаже стало известно утром 4 июля, проводится расследование.
Сообщается, что яд кураре использовали коренные жители Южной Америки для смазывания стрел и охоты. В Нидерландах он применяется как мышечный релаксант при эвтаназии.-0-
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