Флакон с ядом украли из музея медицины в Нидерландах

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники украли смертельный яд из музея науки и медицины в городе Лейден недалеко от Амстердама, сообщают местные СМИ.

Яд представлял собой кубик черного цвета объемом чуть менее сахарного кубика. Он находился в стеклянном флаконе с красной крышкой и надписью "Кураре" и хранился в сейфе.

О пропаже стало известно утром 4 июля, проводится расследование.

Сообщается, что яд кураре использовали коренные жители Южной Америки для смазывания стрел и охоты. В Нидерландах он применяется как мышечный релаксант при эвтаназии.-0-