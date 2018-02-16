Флоридский стрелок состоял в националистической группировке

Николас Круз, 1999 года рождения, устроивший 14 февраля стрельбу в школе Паркленда, штат Майами (США) посещал тренировки шовинистической ячейки. Об этом сообщил ряд информагентств.

Лидер организации "Республика Флориды" (ROF) Джордан Джареб сообщил, что Круз как минимум один раз посещал тренировки со стрельбой. Его привел другой участник группировки, выступающей за то, чтобы во Флориде проживали только представители белой расы.

По словам Джареба, ни он, ни другие члены группировки не обсуждали с Крузом детали возможного преступления.

Правоохранительные органы предъявили обвинение Крузу в предумышленном убийстве 17 человек. Выяснилось, что полуавтоматическую винтовку AR-15, из которой он вел стрельбу, молодой человек приобрел в феврале 2017 года абсолютно легально. После этого он неоднократно публиковал снимки в соцсетях, позируя с оружием и оставляя провокационные комментарии под разными видео.

ФБР проинформировали о странных комментариях под видео, но они "не смогли идентифицировать оставившее их лицо".

Суд запретил вносить залог за Круза и его оставят под стражей.