Форварда сборной Дании Никласа Бендтнера арестовали за избиение таксиста

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Дании по футболу Никлас Бендтнер был арестован за избиение водителя такси и нанесение ему увечий, сообщает Daily Mail.

По информации издания, в Копенгагене футболист вызвал такси компании DanTaxi. В автомобиле у Бендтнера возник конфликт с водителем, произошла драка, в результате которой таксист был госпитализирован с переломом челюсти. Мужчине потребовалась срочная операция.

У Бендтнера не впервые случаются разногласия с водителем такси. В 2014 году он снял штаны прямо в автомобиле и обругал таксиста.-0-