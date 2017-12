ФОТОФАКТ: Австралия, Новая Зеландия и Океания встретили Новый год-2018

Одними из первых Новый год-2018 встретили жители Океании, Новой Зеландии и Австралии. Красочный салют украсил небо над Сиднейским оперным театром, расположенным в гавани на Беннелонг-Пойнт.

Moments ago Sydney, Australia rang in the New Year with fireworks over the Sydney Harbour. Happy New Year! #FoxNews2018 pic.twitter.com/AQAT1nhCMA