ФОТОФАКТ: Европу накрыли аномальные морозы и снегопады

© EPA-EFE/VALENTIN FLAURAUD
27 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Европейские страны оказались во власти аномальных морозов и снегопадов, что привело к отменам и задержкам авиарейсов, ДТП и закрытию некоторых общественных учреждений.
Чайки у озера Леман в Женеве, Швейцария
© REUTERS/Denis Balibouse
Парк в Гамбурге, Германия
© Axel Heimken/dpa via AP
С последствиями непогоды, в частности, столкнулись Италия, Франция, Румыния, Польша, Германия, Швеция, Великобритания. В связи с аномальными холодами власти Франции объявили почти во всех департаментах европейской части страны повышенный (желтый) уровень метеотревоги.
Обледеневшая скульптура во Фрайбурге, Швейцария
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
В Румынии непогода привела к серьезным затруднениям в работе транспорта. Как сообщил телеканал Digi24, закрыто движение машин на двух автострадах, более 20 национальных шоссе и почти на 40 уездных дорогах.
Снегопад в Лондоне, Великобритания
© EPA-EFE/ANDY RAIN
Национальный парк Брекон-Бикон, Уэльс, Великобритания
© Ben Birchall/PA via AP
В Неаполе впервые с 1956 года выпал снег, в результате был закрыт местный аэропорт, а также городские школы.
Виа деи Фори Империали в Риме, Италия
© EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Возле Колизея после снегопада в Риме, Италия
© EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Из-за снегопадов на Балканах частично прекращено авиасообщение - отменены рейсы между Белградом и Подгорицей, а также в Стамбул. В Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии серьезно затруднено движение автотранспорта. МВД балканских государств выпустили предупреждения для водителей, призывая не выезжать на дорогу в горной местности без цепей на колесах.
Собака на ступеньках к озеру Балатон, Венгрия
© EPA-EFE/Gyorgy Varga
Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис заявила, что сильные холода в Европе накануне весны - это "явление - хоть и редкое, но не беспрецедентное". Она объяснила, что похолодание обусловлено феноменом внезапного стратосферного потепления примерно в 30 км над Северным полюсом.-0-
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